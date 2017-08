POL-GF: Opfer nach Körperverletzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einer Schlägerei im Eingangsbereich der Postbank an der Bahnhofstraße 2 in Gifhorn. Mindestens zwei männliche Täter schlugen und traten auf ein männliches Opfer ein, sodass dieses erhebliche Verletzungen davontrug. Während der in Gifhorn wohnende Jugendliche mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen wurde, konnten erste Hinweise auf die Täter ermittelt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, 05371 980-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell