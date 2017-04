POL-GF: Diebe stehlen Sportwagen

Meine (ots) - Meine, OT Abbesbüttel, Marina 04.02.2017 bis 08.02.2017

Bislang unbekannte Täter entwendeten in den vergangenen Tagen eine Corvette Stingray, Baujahr 1973, aus einem Carport an der Marina in Abbesbüttel.

Der 44-jährige Eigentümer hatte den auffälligen, schwarz-silbernen Sportwagen im Wert von rund 30.000 Euro am vergangenen Samstag dort abgestellt und den Diebstahl am Mittwoch bemerkt.

Um sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell