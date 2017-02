POL-GF: Enkeltrick in Gifhorn/ Rentner um 48.000 Euro geprellt

Gifhorn (ots) - Gifhorn 31.01.2017

Dreiste Enkeltrickbetrüger ergaunerten am Dienstag von einem Rentner in der Gifhorner Südstadt dessen gesamte Ersparnisse in Höhe von 48.000 Euro. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

Gegen 13 Uhr hatte eine vermeintliche Enkelin bei dem 83-jährigen angerufen und diesem mitgeteilt, dass sie bei einem Notar in Hannover sitzen würde. Sie seien gerade bei der Abwicklung des Kaufs einer Eigentumswohnung und sie benötige hierfür nun dringend eine größere Summe Bargeld.

Der arglose Rentner ließ sich schließlich von der Anruferin, die akzentfreies hochdeutsch sprach, täuschen und übergab einige Zeit später die 48.000 Euro an einen angekündigten "Abholer". Bei diesem handelte es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann von untersetzter Statur, zirka 175 Zentimeter groß, mit kurzen schwarzen Haaren. Dieser soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Erst Stunden später, als der 83-jährige seine echte Enkelin telefonisch erreichte, klärte sich der Betrug auf.

Allein am Dienstag gab es mindestens vier weitere Versuche des Enkeltricks in Gifhorn und in der Samtgemeinde Papenteich, bei denen die angerufenen Senioren jedoch nicht auf die Betrüger hereinfielen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell