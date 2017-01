POL-GF: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Gifhorn (ots) - Gifhorn, Steinweg 66 31.01.2017, 02.20 Uhr bis 05.25 Uhr

Mit einem Stein warf ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Dienstag die Schaufensterscheibe eines Tabakwarengeschäftes in der Gifhorner Fußgängerzone ein.

Durch das zirka 60 mal 60 Zentimeter große Loch griff der Täter in die Auslage des Schaufensters und entwendete hieraus mehrere Zippo-Feuerzeuge sowie diverse E-Zigaretten. Der genaue Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 2.20 Uhr und 5.25 Uhr. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, die zur fraglichen Zeit in Tatortnähe beobachtet wurden, bitte an die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell