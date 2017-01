POL-GF: Unfallflucht in Meine

Meine (ots) - Meine, Mittelstraße 2 27.01.2017 - 28.01.2017

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht zum vergangenen Samstag in Meine ereignet hat.

Ein 56-jähriger Gifhorner hatte seinen grauen VW Golf am Freitag gegen 22 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Mittelstraße, in Höhe der Firma MJ Bauelemente, ordnungsgemäß geparkt. Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr bemerkte er erhebliche Beschädigungen am Heck seines Autos. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 1.500 Euro.

Es gibt Hinweise auf einen schwarzen VW Caddy, eventuell ein Firmenfahrzeug aus Braunschweig, der zur fraglichen Zeit hinter dem Golf des 56-jährigen geparkt haben soll.

Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher bittet die Polizei in Meine, Telefon 05304/91230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell