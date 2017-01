POL-GF: Trunkenheitsfahrt in Emmen

Hankensbüttel (ots) - Hankensbüttel, OT Emmen 29.01.2017, 00.30 Uhr

Am Sonntag gegen 00.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wittingen in Emmen routinemäßig einen 29-jährigen Autofahrer aus der Samtgemeinde Hankensbüttel. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,17 Promille, so dass anschließend eine Blutentnahme im Wittinger Krankenhaus angeordnet wurde.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen den 29 jährigen wird nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Polizei wird auch weiterhin verstärkt diesbezügliche Kontrollen durchführen.

