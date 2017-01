POL-GF: Nächtliche Geschwindigkeitskontrollen - Junge Raser

Gifhorn, Rötgesbüttel (ots) - Aufgrund diverse Bürgerbeschwerden und eigener Beobachtungen postierten sich in der Nacht von Freitag, 27.01.2017 auf Samstag, 28.01.2017 erneut Beamte der Gifhorner Polizeiinspektion mit der Laserpistole an der Braunschweiger Straße in Gifhorn und an der Hauptstraße in Rötgesbüttel (Ortsdurchfahrt/B4).

Zwischen 02:00 und 04:00 Uhr konnten in Rötgesbüttel teils erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Unrühmliche "Spitzenreiter" waren ein 19-jähriger Wahrenholzer und ein 20-jähriger Gifhorner. Beide passierten die innerörtliche Messstelle mit ihren jeweiligen Pkw mit vorwerfbar 90 Stundenkilometern. Beide erwarten nun empfindliche Bußgelder, Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei und ein einmonatiges Fahrverbot. Drei weitere Fahrzeugführer wurden mit bis zu 80 km/h gemessen und haben ebenfalls mit empfindlichen Bußgeldern zu rechnen.

Auch auf der Braunschweiger Straße konnten diverse Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindkeit festgestellt werden. Hier wurde u.a. eine 18-jährige Sassenburgerin mit vorwerfbar 73 km/h gemessen. Neben dem fälligen Bußgeld hat die junge Frau auch mit einem Aufbauseminar (sog. Nachschulung) zu rechnen.

Auffällig und erschreckend zugleich ist die Tatsache, dass es sich bei den Rasern mit nur einer Ausnahme um junge Menschen im Alter von 18-22 Jahren handelte, welche sich zum Teil auf dem Rückweg aus Braunschweiger Diskotheken befanden. Hierbei handelt es sich um die sog. Risikogruppe der "Jungen Fahranfänger im Alter von 18-24 Jahren". Dieser Personenkreis ist überproportional häufig in Verkehrsunfälle mit Toten und Schwerverletzen verwickelt.

Die Polizeiinspektion Gifhorn wird daher auch in Zukunft weitere Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Jeder Fahrzeugführer muss im Landkreis Gifhorn damit rechnen, auch zur Nachtzeit und an vielleicht unerwarteten Örtlichkeiten von der Polizei kontrolliert zu werden.

i.A. Niemeyer, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell