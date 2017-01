POL-GF: 3 Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluß festgestellt

Gifhorn / Neudorf-Platendorf (ots) - Am Wochenende waren erneut Pkw-Fahrer mit ihrem Fahrzeug unterwegs, obwohl sie zuvor Alkohol getrunken hatten. Am Samstag, gegen 03:00 Uhr konnte ein 59jähriger Sassenburger mit seinem VW in der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Gegen 04:45 Uhr wurde in Kästorf dann eine 27jährige Kästorferin mit ihrem Skoda überprüft. Sie hatte 1,77 Promille gepustet. Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr wurde dann ein 31jähriger Kästorfer mit seinem Pkw auf der Braunschweiger Straße angehalten. Sein Atemalkoholtest ergab 2,29 Promille. Bei allen drei Personen wurde nach der Blutentnahme der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell