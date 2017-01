POL-GF: 2 Zigarettenautomaten aufgebrochen

Wesendorf (ots) - Am Wochenende haben bisher unbekannte Täter 2 Zigarettenautomaten in der Ortschaft Wesendorf aufgebrochen. Zunächst haben die Täter die Automaten samt Standfuß und Betonfundament aus der Erde gerissen und an den Ortsrand geschafft. Hier wurden die Automaten dann aufgebrochen und sämtliche Zigaretten sowie das vorhandene Geld entwendet. Die Automaten wurden am Samstag in der Verlängerung Gartenweg und am Sonntag hinter dem Friedhof von Spaziergängern aufgefunden. Zur genauen Schadenssumme konnten die Automatenbetreiber noch keine Angaben machen.

Wer insbesondere in den Nächten am Wochenende verdächtige Fahrzeuge im Bereich Gartenweg oder Friedhof beobachtat hat, melde sich bitte bei der Polizei Wesendorf unter der Rufnummer 05376/9739-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell