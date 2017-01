POL-GF: Einbruch in Getränkemarkt

Sassenburg (ots) - Sassenburg, OT Triangel, Zum Holzpfad 19.01.2017, 18.00 Uhr bis 20.01.2017, 08.50 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in den Getränkemarkt "Big Durst" in Triangel ein.

Die Täter brachen eine Stahltür an der Westseite des Gebäudes mit Brachialgewalt auf. Dort entwendeten sie gezielt mehrere Stangen und einzelne Schachteln Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Interssant: Erst am Donnerstagabend wurde der Markt mit Tabakwaren beliefert.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Weyhausen, Telefon 05362/93290.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell