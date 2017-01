POL-GF: Unbekannter zerkratzt Auto

Oesingen (ots) - Oesingen, OT Groß Oesingen, Eichenring 13.01.2017, 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Freitag in Groß Oesingen die gesamte Fahrerseite eines geparkten Autos und richtete so einen Schaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro an.

Eine 68-jährige aus dem Ort hatte ihren VW Passat gegen 09.30 Uhr im Eichenring, in Höhe eines landwirtschaftlichen Betriebes, am Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie die großflächigen Beschädigungen an der Fahrerseite des Autos.

Um sachdienliche Hinweise zum Täter bittet die Polizei in Wesendorf, Telefon 05376/97390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell