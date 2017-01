POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich und zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Gemarkung Tappenbeck (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017, gegen 14:10 Uhr kommt es auf der Bundesstraße 248 im Bereich Tappenbeck zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befährt ein 88-jähriger Mann aus Tiddische mit seinem Pkw VW Bora die B 248 aus Jembke kommend in Richtung Tappenbeck. Im Bereich einer Linkskurve versucht er einen Holztransporter zu überholen und kollidiert frontal mit dem entgegenkommenden Pkw VW Polo einer 45-jährigen Frau aus Tiddische. Durch den Frontalzusammenstoß erleidet der Mann tödliche Verletzungen. Seine 82-jährige Ehefrau befindet sich als Beifahrerin im Fahrzeug und wird mit lebensgefährlichen Verletzungen dem Klinikum Wolfsburg zugeführt. Die 45-jährige Fahrerin des VW Polo wird mit ebenfalls lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum Wolfenbüttel geflogen. Alle Personen mussten zunächst durch Kräfte der Feuerwehr aus den vollständig zerstörten Fahrzeugwracks geschnitten werden. Durch umherfliegende Trümmerteile werden drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wird die B 248 bis 19:00 Uhr voll gesperrt.

Neben drei Funkstreifenwagen aus Weyhausen und Gifhorn, waren an der Unfallstelle sechs Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, 33 Kameraden der FFWen Boldecker Land sowie die Straßenmeisterei Vorsfelde eingesetzt.

i.A. Niemeyer, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell