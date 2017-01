POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer und 4 schwer verletzte Personen.

Gemarkung Rühen, B 244 (ots) - Am frühen Samstagabend, dem 14.01.2017 ereignete sich gegen 18:00 Uhr in der Gemarkung Rühen auf der Bundesstraße 244 zwischen den Ortschaften Rühen und Parsau ein schwerer Verkehrsunfall. Auf gerader Strecke prallten zwei Pkw frontal zusammen. Dabei erlag der Fahrer eines Pkw VW-Golf als Alleininsasse seinen schweren Verletzungen. Vier Insassen des beteiligten zweiten Fahrzeuges KIA wurden schwer verletzt in umliegende Klinken verbracht. Beide Fahrzeuge wurden total zerstört und durch Abschleppunternehmen geborgen.Die B 244 wurde im Zuge der Bergungs- und Rettungsarbeiten für rund 4 Stunden voll gesperrt. Neben 4 Beamten der Polizei Brome und Wittingen waren diverse Rettungsfahrzeuge sowie 15 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell