POL-GF: Einbrüche in Kästorf

Gifhorn (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter zunächst in die Isetal-Schule in Kästorf und anschließend in das danebenliegende Dorfgemeinschaftshaus, beides "Am Schliekenberg" in Gifhorn-Kästorf, ein. In der Grundschule wurde durch das Aufbrechen diverser Türen und die Entwendung eines Beamers hoher Sachschaden verursacht. An einem Tresor scheiterten die Täter glücklicherweise. Am Dorfgemeinschaftshaus ist der Sachschaden eher gering, entwendet wurde hier nichts. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 12.01.2017, 19:00 Uhr und dem 13.01.2017, 05:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter 05371-9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell