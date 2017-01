POL-GF: Tageswohnungseinbruch in Meinersen

Meinersen (ots) - Meinersen, Am Hasenkamp 12.01.2017, 07.10 Uhr bis 18.50 Uhr

Die Abwesenheit der Bewohner nutzen bislang unbekannte Täter am Donnerstag in Meinersen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hasenkamp.

Durch eine Terrassentür verschafften sich die Einbrecher Zutritt ins Gebäude und durchsuchten dort sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurden schließlich Bargeld sowie eine Münzsammlung im Gesamtwert von mehr als 1.000 Euro. Mit ihrer Beute konnten die Täter anschließend unerkannt entkommen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 7.10 Uhr und 18.50 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell