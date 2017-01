POL-GF: Rentner fährt in Gegenverkehr/ Polizei sucht Zeugen

Weyhausen (ots) - Weyhausen, Bokensdorfer Straße (Kreisstraße 28) Donnerstag, 17.11.2016, 18.05 Uhr bis 18.15 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung, die sich bereits Mitte November des vergangenen Jahres zwischen Weyhausen und Grußendorf ereignet hat.

Hierbei befuhr ein 82-jähriger aus der Gemeinde Sassenburg am 17. November gegen 18.05 Uhr mit seinem grauen Skoda Fabia die Kreisstraße 28 von Weyhausen nach Grußendorf. Ein Autofahrer, der dem Skoda folgte, beobachtete, dass der Sassenburger mit seinem Pkw in den folgenden Minuten mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet, so dass entgegen kommende Autofahrer teilweise stark abbremsen mussten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern.

Die Polizei in Weyhausen bittet nun diese Autofahrer oder mögliche andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05362/93290 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell