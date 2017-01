POL-GF: Diebstahl von Bargeld durch vermeintliche Gärtner

Walle (ots) - Am Samstag kam es im Gartenweg in Walle zu einem Diebstahl von Bargeld. 3 unbekannte junge Männer hatten der Hauseigentümerin angeboten, die Hecke auf ihrem Grundstück zu schneiden. In diesem Zusammenhang holten die Männer u.a. ein Verlängerungskabel aus dem Haus. Kurze Zeit später verliessen die Männer das Grundstück, ohne jedoch die Hecke geschnitten zu haben. Die Hauseigentümerin stellte anschließend fest, dass ihr aus dem Haus Bargeld in Höhe von 625 Euro entwendet worden ist.

