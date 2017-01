POL-GF: Diebe stehlen Kleintransporter

Schwülper (ots) - Schwülper, OT Groß Schwülper 03.01.2017 - 04.01.2017

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch in Groß Schwülper einen VW Bus T5 California mit den Kennzeichen GF-BY 910 im Wert von rund 16.000 Euro.

Die 42-jährige Geschädigte hatte den Kleintransporter am Dienstagabend gegen 19 Uhr unter dem Carport auf ihrem Grundstück in der Straße Im Brink abgestellt und den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 05.30 Uhr bemerkt.

Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie zum Verbleib des gestohlenen Transporters bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell