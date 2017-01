POL-GF: Einbruch in Seniorenheim

Schwülper (ots) - Schwülper, OT Groß Schwülper, Flachskamp 8 03.01.2017 - 04.01.2017

In die Seniorenresidenz "An den Meerwiesen" in Groß Schwülper brachen in der Nacht zu Mittwoch bislang unbekannte Täter ein. Dort entwendeten sie Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe.

Durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in den Bürotrakt der Einrichtung. Dort entwendeten sie einen Tresorwürfel mit Bargeld und diversen Schlüsseln. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Mittwochmorgen, 05.40 Uhr.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

