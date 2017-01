POL-GF: Tageswohnungseinbruch in Meine/ Bewohnerin stört Täter

Meine (ots) - Meine, Zellbergstraße 04.01.2017, 17.30 Uhr

Im Schutze der einsetzenden Dunkelheit brachen bislang unbekannte Täter am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zellbergstraße in Meine ein.

Durch eine zuvor gewaltsam geöffnete, rückwärtige Terrassentür gelangten die Einbrecher ins Gebäude. Dort durchsuchten sie diverse Räume und Schränke nach Geld und Wertsachen. Aus dem Schlafzimmer der Wohnung entwendeten sie schließlich Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Als die 59-jährige Bewohnerin nach Hause kam und die Eingangstür der Wohnung öffnete, verließen die Täter die Räumlichkeiten fluchtartig auf dem Einstiegsweg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagen aus Gifhorn und Meine beteiligten, verlief erfolglos.

Die Polizei in Gifhorn bittet unter der Telefonnummer 05371/9800 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe beobachtet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell