POL-GF: Einbruch in Tappenbeck

Gifhorn/Tappenbeck (ots) - Tappenbeck, Poststraße, 29.12.2016, 11:10 bis 18:45 Uhr

Ein Wohnhaus in der Poststraße in Tappenbeck war Ziel unbekannter Einbrecher am 29.12.2016, zwischen 11:10 und 18:45 Uhr. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt und sich so zu Zutritt zum Haus verschafft hatten durchsuchten sie die Räumlichkeiten und Schränke. Sie hinterließen rund 500,00 EUR Sachschaden. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise erbittet die Polizei in Weyhausen unter 05362/93290.

