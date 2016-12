POL-GF: Verkehrsunfall bei Gilde

Müden/Aller (ots) - Müden/Aller, OT Gilde, Kreisstraße 35 29.12.2017, 11.15 Uhr

Zwei verletzte Autofahrer und hoher Sachschaden waren die Folge eines missglückten Wendemanövers am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 188 in Höhe der Einmündung nach Gilde.

Eine 44-jährige Tschechin fuhr mit ihrem Skoda Felicitas auf der Kreisstraße 35 von Gilde in Richtung B 188. Im dortigen Einmündungsbereich wollte sie ihren Kleinwagen wenden und zurück nach Gilde fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache blieb der Skoda jedoch mitten auf der Bundesstraße quer zur Fahrtrichtung stehen.

Ein 54-jähriger aus Burgwedel, der mit seinem Ford Mondeo auf der B 188 in Richtung Gifhorn unterwegs war, erkannte dies zu spät und krachte mit seinem Pkw in die Fahrerseite des Skodas. Durch die Aufprallwucht drehte sich der Skoda einmal um die eigene Achse, während der Ford nach links in den Straßengraben geschleudert wurde und dort an einem Baum zum Stehen kam.

Die beiden Fahrzeugführer erlitten hierbei jeweils leichte Verletzungen und wurden anschließend mit Rettungswagen ins Klinikum nach Gifhorn gebracht. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von rund 15.000 Euro.

Der Verkehr konnte von den Beamten der Polizei aus Meinersen im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass es nicht zu nennenswerten Behinderungen kam.

