POL-GF: Einbruch in Einfamilienhaus / Bargeld und Elektronikartikel entwendet

Müden(Aller) (ots) - Am 24.12.16 kam es in der Ortschaft Müden zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, bei dem Bargeld, ein Laptop und zwei Digitalkameras samt Zubehöhr entwendet wurden. Die bisher unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses im Sandkamp in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr aus, um eine rückwärtige Terassentür auf zu brechen und so in das Haus zu gelangen. Anschließend verließen die Täter auf dem gleichen Weg das Haus und konnten unerkannt entkommen. Wer zur Tatzeit im Bereich Sandkamp / Flettmarer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, möge sich bitte mit der Polizei in Gifhorn ( Tel.: 05371/9800 ) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell