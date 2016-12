POL-GF: Verkehrsunfall mit 9 verletzten Personen / 2 Pkw frontal zusammengestoßen

Boitzenhagen / Schneflingen (ots) - Zu einem schweren Unfall kam am 1.Weihnachtstag gegen 10:50 Uhr auf der Landesstraße L288 zwischen den Ortschaften Boitzenhagen und Schneflingen, als 2 vollbesetzte Pkw frontal zusammen stießen. Zur Unfallzeit befuhr ein 20jähriger Skodafahrer aus Uelzen die Landstraße und kam hier nach rechts in den Grünstreifen, versuchte gegen zu lenken und schleuderte in den Gegenverkehr. Hier stieß der Pkw frontal mit einem VW zusammen, der von einem 48jährigen aus Salzgitter gefahren wurde. Im Skoda befanden sich neben dem Fahrer noch 4 weitere Familienmitglieder. Im VW saßen außerdem noch 3 Familienmitglieder sowie der Hund der Familie. An der Unfallstelle waren insgesamt 7 Rettungswagen, 2 Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber mit der Versorgung der Verletzten betraut, die anschließend in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Der Hund wurde durch einen ortsansässigen Tierarzt versorgt. Weder für die Personen noch für den Hund besteht Lebensgefhr. Die FFw'en aus Schneflingen, Radenbeck, Zasenbeck und Knesebeck waren mit 50 Leuten an der Unfallstelle zugegen. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Fahrzeuge derart zerstört, dass jeweils von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt; der Schaden wird auf über 50.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis ca 13:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell