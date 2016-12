POL-GF: Unfall auf der Ummerschen Kreuzung / Nach Vorfahrtsverletzung eine schwerverletzte Frau ins Krankenhaus verbracht

Ummern / Wesendorf (ots) - Zu einem Verkehrsunfall auf der "Ummerschen Kreuzung" kam es am Sonntag, 25.12.16, gegen 12:05 Uhr. Eine 69jährige Nissanfahrerin aus Wesendorf befuhr die Landstraße von Wesendorf kommend in Richtung Ummern und wollte die Bundesstraße B4 kreuzen. Hierbei übersah sie einen 59jährigen vorfahrsberechtigten Audifahrer aus dem Raum Regensburg, der die Bundesstraße B4 in Richtung Braunschweig befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch der Audi anschließend gegen einen wartenden VW eines 31jährigen aus Ummern geschleudert wurde. Bei dem Unfall erlitt die 69jährige Verletzungen im Oberkörper- /Bauchbereich und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der Nissan und der Audi wurden so stark beschädigt, dass diese Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten; der VW konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell