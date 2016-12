FW-OH: Feuer im Pflegeheim schnell unter Kontrolle

Lensahn (ots) - Am Morgen des 31. Dezember wurde die Feuerwehr Lensahn gegen 4 Uhr wegen einer Auslösung der Brandmeldeanlage im AWO Haus am Mühlenteich in Lensahn alarmiert. Bei der ersten Erkundung stellten die Einsatzkräfte Brandgeruch auf dem Flur einer Pflegestation fest. Da die Brandursache zunächst nicht zu erkennen war wurde in Absprache mit dem Rettungsdienst die Evakuierung der betroffenen Station vorgesehen. Noch während die nachalarmierten Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte auf der Anfahrt waren, stellte sich heraus, dass die Brandursache vermutlich ein defektes LED-Teelicht war, dessen schwelendes Kunststoffgehäuse eine kräftige Rauchentwicklung verursacht hatte. Das LED-Licht stand ordnungsgemäß in einer hohen Glasvase, so dass das Feuer sich nicht ausbreiten konnte. Einsatzleiter Hartmut Junge und der Leitende Notarzt Christian Schultz zeigten sich erleichtert, dass keine Evakuierung der Bewohner erforderlich war. Die Feuerwehr belüftete den betroffenen Gebäudeteil. Alle Bewohner konnten in ihren Zimmern bleiben. Die nachalarmierten Feuerwehren aus Lensahnerhof, Sipsdorf und Wahrendorf sowie die Schnelleinsatzgruppen des Rettungsdienstes brauchten nicht mehr tätig werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Ostholstein, übermittelt durch news aktuell