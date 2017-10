POL-PB: Wohnungseinbruch am Wochenende

Paderborn (ots) - (mb) An der Balhornstraße sind am Wochenende Wohnungseinbrecher aktiv gewesen. In Elsen scheiterten sie an einer Terrassentür.

Am Samstag waren die Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum wurde seitlich des Gebäudes ein Fenster aufgehebelt. Aus der Wohnung stahl der Einbrecher Schmuck und Bargeld.

In Elsen an der Mentropstraße waren Einbrecher letzte Woche gescheitert. Zwischen Sonntag und Freitag versuchten sie an einem Einfamilienhaus die Terrassentür aufzuhebeln, gelangten aber nicht in das Haus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Vom 09. bis 13. Oktober läuft die Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer." mit professionellen Beratungen zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen. Lassen Sie sich von den technischen Beratern der Kreispolizeibehörde Paderborn kostenlos beraten. Die Termine und weitere Informationen sind auf www.paderborn.polizei.nrw eingestellt.

