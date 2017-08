POL-PB: Bei mutmaßlichem Einbruch erwischt

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch dank aufmerksamer Zeugen einen mit Haftbefehl gesuchten 55-jährigen Mann nach einem Einbruchsversuch festgenommen.

Zeugen beobachteten gegen 00.30 Uhr einen Mann, der am Arminiuspark vor der eingeschlagenen Türscheibe eines Reisebüros und alarmierten die Polizei. Eine Streife nahm den 55-Jährigen am Tatort fest. Der Tatverdächtige stritt den Einbruch in das Reisebüro ab. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Bad Lippspringer ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft wegen Diebstahls vorlag. Noch am Mittwoch wurde der Mann dem Haftrichter am Amtsgericht Paderborn überstellt.

