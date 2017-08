POL-PB: Trickdiebe bestehlen Bankkunden im Parkhaus

Paderborn (ots) - (mb) Am Dienstagnachmittag ist ein Mann im Parkhaus Königsplatz von vermutlich drei Trickdieben bestohlen worden.

Der 49-jährige Paderborner erledigte am Nachmittag gegen 15.30 Uhr im Schildern seine Bankgeschäfte und hob eine höhere Summe Bargeld ab. Er ging durch die Stadt zur Tiefgarage Königsplatz, wo er sein Auto geparkt hatte. Kurz nachdem er in seinem Wagen eingestiegen und den Umschlag mit dem Bargeld auf den Beifahrersitz gelegt hatte, stellte sich eine fremde Frau vor das Fahrzeug und gestikulierte, dass irgendetwas im Bereich der Fahrzeugfront nicht in Ordnung sei - dann ging sie weiter. Der Mann stieg aus, um nachzusehen. Jetzt kam ein Mann auf ihn zu und fragte ihn etwas auf Englisch. Nach einer kurzen Kommunikation verschwand auch dieser Fremde. Jetzt bemerkte der Paderborner, dass die Beifahrertür seines Autos nicht mehr vollständig geschlossen war. Kurz danach fiel ihm auf, dass der Umschlag mit dem Geld aus dem Fahrzeug entwendet worden war.

Vermutlich hatte ein Komplize die Ablenkungsmanöver der unbekannten Frau und des Mannes genutzt, um unbemerkt an das Geld zu gelangen. Möglicherweise hatten die Täter ihr Opfer schon in der Bank beobachtet und waren ihm bis zum Tatort gefolgt.

Die tatverdächtige Frau war Anfang 30 und 160 bis 165 cm groß. Sie hatte eine normale Figur, dunkelblonde Haare mit Pagenschnitt und trug eine Bluse mit Blumenmuster zu insgesamt heller Kleidung. Der südländisch wirkende Mann war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von normaler Statur. Er hatte schwarze gegelte Haare und trug ein lilafarbenes Hemd sowie eine Anzughose.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell