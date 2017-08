POL-PB: Radfahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuhäuser Straße hat eine 59-jährige Radfahrerin am Dienstag schwere Verletzungen erlitten. Ein 69-jähriger Skoda-Fabia-Fahrer fuhr gegen 15.10 Uhr auf der Rathenaustraße zur Neuhäuser Straße. An der Einmündung hielt er an und bog bei grün nach rechts ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer Radfahrerin, die von der gegenüberliegenden Straßenseite der Neuhäuser Straße kommend, den Fußgängerüberweg bei grün nutzte. Die Radlerin schlug auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Straße. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell