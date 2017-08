POL-PB: Taschendiebe im Wochenend-Geschäft aktiv

Paderborn (ots) - (mb) Am Samstag haben unbekannte Taschendiebe in der Paderborner Innenstadt mindestens sieben Mal zugeschlagen. Auch am Sonntag wurde ein Diebstahl verübt. Opfer der Taschendiebe waren acht Frauen im Alter von 18 bis 78 Jahren.

Am Samstagvormittag wurde einer Frau (24) zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr beim Einkaufen in Geschäften an der Westernstraße das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. Das Opfer vermutet ein Bekleidungsgeschäft, weil es dort sehr voll war. In dem Geschäft kam es nachmittags zu einem Taschendiebstahl aus dem Rucksack einer 39-Jährigen. Das Portmonee wurde später von einer Verkäuferin aufgefunden. Am Nachmittag kam es zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr zu insgesamt sechs Taten. In einem anderen Textilgeschäft wurde das gestohlene Portmonee einer 67-Jährigen in einem Regal zwischen den ausgelegten Textilien aufgefunden. Das Geld fehlte. Einer 54-jährigen Frau wurde in einem weiteren Textilgeschäft die Handtasche gestohlen, die sie an den Griff ihres Rollstuhls gehängt hatte. Einer 62-jährigen Kundin stahl ein Dieb das Portmonee aus dem Einkaufskorb. Die Frau hatte in einem Warenhaus an der Riemekestraße Gemüse auswiegen wollen und sich kurz mit einer Verkäuferin unterhalten. Binnen zwei Minuten war die Geldbörse verschwunden. Am Sonntagnachmittag wurde eine 78-jährige Frau in einer Eisdiele am Westerntor Opfer eines unbekannten Diebes. Die Seniorin hatte ihre Jacke über einen Stuhl gelegt. Unbemerkt wurde ihr Handy aus der Jackentasche gestohlen.

Die Polizei rät:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

- Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden.

- Lassen Sie Ihre Taschen in Geschäften, Restaurants oder anderen Lokalen nicht unbeaufsichtigt.

- Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portmonee (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

- Rufen Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen: Polizeiruf 110

In einer gemeinsamen Kampagne warnen die Kreispolizeibehörde Paderborn, die Padersprinter GmbH und Radio Hochstift mit Radio- und Videospots vor Taschendieben. Weitere Infos und Präventionshinweise im Internet: www.paderborn.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-taschendiebe

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell