POL-PB: Junger Autofahrer mit "Blaulichtblitzer" angezeigt

Paderborn (ots) - (mb) Ein 18-jähriger, der in seinem Auto "Blaulichtblitzer" nutzte und den Eindruck einer Zivilstreife erweckte, ist am Freitag von der Polizei angezeigt worden.

Am Freitagabend meldeten sich mehrere Autofahrer bei der Polizei. Ihnen war ein Ford Focus aufgefallen, der hinter der Frontscheibe blaue Blitzlichter montiert hatte - ähnlich den bei Polizei und Rettungsfahrzeugen eingebauten Blitzlampen. Er soll hinter Autos hergefahren sein und die Fahrer mit blitzendem Blaulicht bedrängt haben. Sie hatten angenommen, es handele sich um eine Zivilstreife. Das Fahrzeug mit PB-Kennzeichen war am Südring und an der Detmolder Straße gesehen worden. Eine Streife entdeckte das Auto später auf einem Parkplatz an der Detmolder Straße. Mit Saugnäpfen waren die blauen Blitzer an der Frontscheibe befestigt. Der 18-jährige Fahrer gab an, er habe die Lampen bei der Fahrt nicht genutzt. Die Polizisten stellten die Blitzer sicher und zeigten den jungen Fahrer an. Die Nutzung solcher zusätzlicher Lampen ist im öffentlichen Straßenverkehr verboten. Es ist auch gesetzlich geregelt, welche Organisationen Blaulicht nutzen dürfen. Zudem besteht der Verdacht der Nötigung und Amtsanmaßung.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell