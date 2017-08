POL-PB: Unfall bei Wendemanöver auf B1 - Polizei stellt Führerschein von 94-Jährigem sicher

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der B1 zwischen der A33 und der Anschlussstelle Wewer/Elsen sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 94-jähriger Audi-A4-Fahrer auf der A33 in Richtung Brilon. An der Anschlussstelle Paderborn Zentrum musste er aufgrund der Sperrung in Richtung Salzkotten auf die B1 abfahren. Da sein Ziel aber Paderborn war, hielt er rechts auf dem Seitenstreifen der B1 an, um dann zu wenden und auf der Richtungsfahrbahn Salzkotten nach Paderborn zu fahren. Beim verbotswidrigen Wenden übersah der Senior aus dem Kreis Marburg einen Kleinlaster, mit dem ein 45-Jähriger auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Salzkotten fuhr. Der Kleinlaster prallte frontal gegen die linke Seite des Audi. Der Pkw wurde von der Straße geschleudert und blieb mit Totalschaden im Graben liegen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs stellte die Polizei den Führerschein des 94-Jährigen mit dessen Einverständnis sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell