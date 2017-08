POL-PB: Motorradfahrerin schwer gestürzt

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Motorradunfall auf der Salzkottener Straße hat eine 48-jährige Frau am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Die Motorradfahrerin war gegen 16.25 Uhr mit mehreren Kradfahrern in einer Gruppe unterwegs. Sie fuhren auf der B64 zur B1 und nutzten die Anschlussstelle in Richtung Salzkotten. Beim Beschleunigen geriet die 48-Jährige ins Schleudern und stürzte. Sie zog sich Beinverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur stationären in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell