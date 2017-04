POL-PB: Einbruch in Postfiliale

Paderborn-Sande (ots) - (mb) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Einbruch in die Postfiliale an der Ostenländer Straße verübt. Entdeckt wurde die Tat gegen 04.55 Uhr von einem Zeitungsboten. Die Einbrecher hatten die Eingangstür der in einem Wohn- und Geschäftshaus gelegenen Filiale aufgebrochen und auch in den Posträumen eine weitere Tür geknackt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell