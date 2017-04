POL-PB: Elektrorollerfahrer bei Unfall verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Auf dem Rolandsweg sind am Mittwoch ein Auto und ein Elektroroller kollidiert. Gegen 19.00 Uhr fuhr eine 36-jährige Golffahrerin auf der Straße Am Bischofsteich in Richtung Greiteler Weg. Beim Überqueren des Rolandswegs missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Fürstenweg fahrenden Rollerfahrers. Der 18-jährige Fahrer des Elektrorollers eines Pizzalieferdienstes prallte gegen die rechte Seite des Autos und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell