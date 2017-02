POL-PB: Dieseltank undicht - Ölfilm auf Jothe beseitigt

Paderborn-Elsen (ots) - (mb) Wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung ermittelt die Polizei in Elsen. Am Donnerstag wurde ein Ölfilm auf der Jothe entdeckt. Die Feuerwehr rückte aus legte Ölsperren, und saugte die Verunreinigungen ab. Auf der Suche nach der Ursache entdeckten Polizisten einen Schuppen am Ufer eines Nebenlaufs des kleinen Bachs, aus dem die ölige Substanz entwich. In dem Schuppen stand ein 500Liter-Diesel-Tank, der ein Leck aufwies. Da auch die betonierte Auffangwanne um Dieselfass Undichtigkeiten hatte, sickerte Diesel in den Bachlauf. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen die Besitzer wegen des Umweltdelikts auf und setzte die untere Wasserbehörde in Kenntnis.

