POL-PB: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Büren-Steinhausen (ots) - (mb) Am Donnerstagabend scheiterte ein Wohnungseinbruch an der Prövenholzstraße an einer Alarmanlage.

Die Bewohner der Erdgeschosswohnung waren nicht daheim, als gegen 22.15 Uhr die Alarmanlage an der Terrassentür auslöste. Im Obergeschoss hörten die Bewohner das schrille Geräusch und alarmierten die Polizei. Als Polizisten am Tatort eintrafen, stellten sie fest, dass die unbekannten Täter eine Jalousie herausgerissen hatten und beim Aufhebeln der Terrassentür den Alarm ausgelöst hatten. Die Einbrecher drangen nicht in das Haus ein, sondern ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Am Abend waren auch am Fasanenweg zwei verdächtige dunkel gekleidete Personen in einem Privatgarten gesehen worden.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

