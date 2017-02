POL-PB: Einbruch in Autohaus

Delbrück (ots) - (mb) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist an der Boker Straße in eine Autohandlung eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten eine Seitentür des Ecke Südstraße gelegenen Firmengebäudes auf. Im Gebäude brachen sie Bürotüren auf und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertsachen. Das Diebesgut stand am Freitagvormittag noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell