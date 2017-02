POL-PB: Räuber stürmen "Studentenbude"

Paderborn (ots) - (uk) Bei einem Überfall in der Paderborner Südstadt, haben zwei unbekannte Täter am Mittwochabend die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gestürmt und Geld geraubt. Die Hintergründe dieser Tat sind im Moment noch unklar. Gegen 22.25 Uhr hatte es in der von zwei Studenten (18 und 19 Jahre alt) bewohnten Wohnung in der Albinstraße/Nähe Querweg geklingelt. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich noch ein Freund (22) der beiden Bewohner in der Wohnung auf. Nachdem einer der Bewohner den Türöffner der Haustür betätigt hatte, konnte er sehen wie zwei vermummte Männer das Haus betraten. Der junge Mann schloss daraufhin sofort die Wohnungstür, die aber Augenblicke später durch die beiden Täter gewaltsam geöffnet wurde. Die beiden Räuber waren unter anderem mit einer Machete bewaffnet. Sie nötigten die drei jungen Männer unter Androhung von Gewalt ihr Bargeld herauszugeben. Nachdem die Studenten geringe Mengen Bargeld übergeben hatten, flohen die beiden Täter in Richtung Querweg. Hier stiegen sie in einen silberfarbenen Kleinwagen, Marke Peugeot, älteres Baujahr, in dem ein dritter Beteiligter wartete. Anschließend fuhr der Wagen in Richtung stadteinwärts davon. Bei den beiden Räubern soll es sich um etwa 25 Jahre alte Männer handeln. Sie sprachen Deutsch mit leichtem Akzent. Beide waren dunkel gekleidet und etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Zeugen, die während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen im Bereich Querweg/Albinstraße gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell