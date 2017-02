POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Diskothek

Paderborn (ots) - (uk) Nach einer Schlägerei in einer Diskothek in der Paderborner Innenstadt am frühen Sonntagmorgen (29.01.2017) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Bei der Prügelei wurde ein Mann schwer verletzt und sein Handy und das Portemonnaie geraubt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte das spätere Opfer gegen 05.00 Uhr die an der Straße Alte Torgasse/Nähe Westernmauer gelegene Diskothek betreten. Wenige Augenblicke später war es zu massiven körperlichen Konfrontationen mit zwei weiteren Besuchern im Bereich der Tanzfläche des Lokals gekommen. Dabei wurde der 26-jährige zu Boden geschlagen und am Boden liegend getreten. Er zog sich dabei schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu, die einen anschließenden Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden dem jungen Mann das Portemonnaie und das Handy aus der Hosentasche gezogen. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die Angaben zu den Tatabläufen machen können, unter der Telefonnummer 05251-3060 melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell