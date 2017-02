POL-PB: Fußgänger läuft gegen Auto und wird schwer verletzt

Paderborn (ots) - (uk) Am Mittwochabend wurde in Sennelager ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Ein Taxifahrer hatte gegen 21.4 Uhr vier junge Männer von Paderborn nach Sennelager gebracht und am Fahrbahnrand der Bielefelder Straße in Höhe des Sennebahnhofs angehalten, um die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Ein 27-jähriger Mann, der hinten links im Taxi gesessen hatte, überquerte nach dem Aussteigen die Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dabei prallte er mit einem Opel Corsa zusammen, dessen Fahrerin (19) in Richtung Schloß Neuhaus fuhr. Der Fußgänger, der erheblich alkoholisiert war, wurde dabei auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Straße. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstbehandlung mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell