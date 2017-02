POL-PB: Beim Linksabbiegen Pedelecfahrer übersehen

Paderborn (ots) - (uk) Am Mittwochnachmittag ist ein Pedelecfahrer bei einem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr hatte ein 24-jähriger Polofahrer den Frankfurter Weg in Richtung Borchener Straße befahren. In Höhe eines Schnellrestaurants wollte der junge Fahrer nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Dazu hatte er zunächst angehalten, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Als ein Busfahrer anhielt, um dem Autofahrer das Abbiegen zu ermöglichen, übersah der junge Mann einen Pedelecfahrer, der sich in dem Moment neben dem Bus befand und auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 60-jährige Zweiradfahrer zu Boden und zog sich dabei Verletzungen am Bein zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

