POL-PB: Einbrecher blieben ohne Beute

Büren (ots) - (uk) Ohne Beute mussten Einbrecher am Dienstagabend in Büren von dannen ziehen. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr hatten die unbekannten Täter ein Wohnzimmerfenster an der Rückseite eines an der Straße Am Knapp gelegenen Einfamilienhauses aufgebrochen. Anschließend hatten sie das Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht, ohne fündig geworden zu sein. Möglicherweise sind die Eindringlinge dabei von der Rückkehr des Hausbewohners gestört worden. Sie flüchteten durch das zuvor aufgebrochene Fenster in unbekannte Richtung. Zeugen, die während des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

