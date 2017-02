POL-PB: Nach Auffahrunfall Autofahrerin und Säugling vorsorglich ins Krankenhaus

Paderborn (ots) - (uk) Nach einem Auffahrunfall am Dienstagabend wurden eine Autofahrerin und ihr einjähriger Sohn vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 18.28 Uhr hatte die 23-jährige Frau mit einem Renault Clio den Frankfurter Weg in Richtung Bahnhofstraße befahren. Wenige Meter hinter der Einmündung Grüner Weg, musste die junge Frau verkehrsbedingt anhalten, weil vor ihr eine wartende Polofahrerin (21) nach links abbiegen wollte. Augenblicke später war der Fahrer eines Seats (43) von der Straße Grüner Weg kommend nach rechts auf den Frankfurter Weg abgebogen. Dabei bemerkte der Autofahrer zu spät, dass die vor ihm fahrende Renaultfahrerin abgebremst hatte. Er prallte gegen das Heck des Kleinwagens, der durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben wurde und dabei das Heck des Polos streifte. Die junge Mutter zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell