POL-PB: Airbags und Bordelektronik aus BMW gestohlen

Salzkotten (ots) - (mb) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist an der Marktstraße Ecke Am Bürgertrum ein 3er BMW Coupe aufgebrochen worden. Der oder die Täter hebelten ein Seitenfenster auf und bauten die Frontairbags sowie das Elektroniksystem mit Navi, Radio und Bordcomputer aus. Der Sach- und Beuteschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

