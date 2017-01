POL-PB: Einbruch am Wochenende

Lichtenau-Husen (ots) - (mb) An der Lichtenauer Straße in Husen ist am Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Bewohner des zwischen Schützenweg und Muffenschlagweg gelegenen Hauses waren über das Wochenende verreist. Seit Freitagabend war niemand daheim. Am Sonntag bemerkte ein Nachbar gegen 17 Uhr eine offen stehende Tür und verständigte die Besitzer. Die Polizei stellte fest, dass ein Fenster an der Rückseite aufgebrochen worden war. Mehrere Räume hatten die Täter durchsucht und Bargeld sowie zwei Uhren gestohlen. Durch die Terrassentür suchten sie unbemerkt das Weite. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell