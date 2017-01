POL-PB: 82-jährigen Radfahrer bestohlen

Paderborn (ots) - (mb) Am Montagvormittag erstattete ein 82-jähriger Mann Anzeige wegen eines vermutlichen Raubdelikts am Sonntagabend in der Meinwerkstraße.

Der Senior radelte kurz nach 19.30 Uhr die Heiersstraße hinunter und bog in die Meinwerkstraße ein. Plötzlich verspürte er eine Art Schlag gegen seinen Kopf, der von einem gespannten Seil stammen könnte oder von einer Person verübt wurde. Einen Sturz konnte der 82-Jährige abfangen. Jetzt lief eine fremde Person neben ihm her und sprach ihn an. Der Unbekannte versuchte, an die Kleidung des Radlers zu gelangen. Fast dreißig Meter soll der 16 bis 20 Jahre alte und ausländisch aussehende Mann mit dunklen kurzen Haaren neben ihm hergelaufen sein. Erst später zuhause bemerkte der Senior, dass er Abschürfungen am Kopf erlitten hatte und ihm mehrere Geldscheine aus seiner Jacke gestohlen worden waren.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können: Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell