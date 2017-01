POL-PB: Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet achtjähriges Mädchen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Im letzten Moment konnte eine Mutter am Montag ihre achtjährige Tochter an einer Fußgängerampel auf der Bielefelder Straße zurückreißen und vor einem Autounfall retten.

Gegen 17.05 Uhr stand die 31-jährige Frau mit ihrer Tochter an der Fußgängerampel Höhe Hermann-Löns-Straße, um diese zu überqueren. Als die Fußgängerampel grün wurde ging das achtjährige Mädchen mit seinem Tretroller los. Die Mutter bemerkte ein Auto aus der Hermann-Löns-Straße, das trotz roter Ampel abbog. Noch rechtzeitig erwischte sie ihre Tochter am Ärmel und zog sie zurück auf den Gehweg. Die 31-Jährige merkte sich Typ und Autokennzeichen und alarmierte die Polizei. Ein Streifenteam ermittelte nach einer Halterfeststellung an der Anschrift des Autobesitzers und fand heraus, dass eine 42-jährige Frau mit dem Fahrzeug unterwegs war. Die Autofahrerin stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Mit richterlichem Beschluss wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.

