POL-PB: Radfahrer schwer verletzt

Salzkotten (ots) - (mb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Thüler Straße hat ein 60-jähriger Radfahrer am Montag schwere Verletzungen erlitten. Gegen 17.45 Uhr fuhr der Radler in einem Regenschauer auf dem Schutzstreifen stadtauswärts. An der Einmündung Eduard-Schnieder-Straße wollte er nach links abbiegen, achtete dabei aber nicht auf einen parallel fahrenden Mercedes, mit dem ein 61-Jähriger unterwegs war. Es kam zur Kollision und der 61-Jährige stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden.

